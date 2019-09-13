حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بطنطا

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قررت نيابة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بسرقة السيارات بمدينة طنطا.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إخطارا من الرائد يوسف الجندي بورود العديد من بلاغات سرقة السيارات بدائرتي أول وثان طنطا.

على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أحمد الهرميل مفتش المباحث الجنائية والنقيب محمد العسال معاون المباحث وبمناقشة المجني عليهم أصحاب السيارات وعمل التحريات الأمنية حول الوقائع وبحث خطوط السير، كشف التحريات أن وراء ارتكاب وقائع السرقة مسجل شقي خطر يدعى (عاشور - 40 عاما) مقيم بمدينة بسيون بمحافظة الغربية.

وبمراقبته ومتابعة تحركاته تبين وجود شخصين آخرين يقومان بشراء سيارات مسروقة منه، وبعمل أكمنة ثابتة ومتحركة تمكن فريق البحث من ضبطهم، وضبط ٤ سيارات مبلغ بسرقاتهم، وسلاح ناري خرطوش وعدد من الطلقات بأرض خلاء بإحدى القرى.

تم ضبط المتهمين والسيارات المسروقة والتحفظ على السيارات المضبوطة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.