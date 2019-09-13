استعدادات مكثفة في محافظة الغربية لاستقبال سيول الشتاء

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استعدت محافظة الغربية، لاستقبال فصل الشتاء والسيول بنطاق المحافظة.

ورفعت المحافظة درجة الاستعدادات بين الأجهزة التنفيذية والمعنية؛ لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول، وعدم تعرض الشوارع للغرق وتسيير حركة المرور.

من جانبه أكد المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أن الشركة رفعت درجة استعدادتها القصوى بجميع أفرع الشركة بالمراكز والمدن، حيث يتم تسليك جميع خطوط المجارى ورفع كفاءتها، وتسليك وتطهير شبكات الصرف الصحى على مستوى المحافظة، ورفع كفاءة المعدات سيارات الكسح والشفط ومعدات التسليك والمواتير التى تستخدم فى شفط المياه.

وأضاف أن هناك تنسيق مع الأحياء وإدارة الحماية المدنية، وغرف العمليات لمواجهة الأمطار والسيول وتسليك بلاعات الأنفاق وماكينات الرفع الموجودة بالأنفاق بنطاق كل حى لتكون جاهزة فى الوقت اللازم، إلى جانب تقديم الدعم الفنى لمسئولى الأحياء فى صيانة معدات الأنفاق.

وأشار إلى أن الشركة وضعت خطة بناء على تكليفات مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى لمواجهة السيول والأمطار.

كما استعدت المحافظة للأمطار والسيول برفع درجة الاستعدادات فى جميع القطاعات والمركز والمدن والأحياء، ووضع جميع المعدات فى حالة تأهب قصوى حال وقوع كوارث.

واستعدت المحافظة بتجهيز مخيم الإيواء العاجل للأسر المتضررة فى حالة وقوع كارثة أو أزمة ويتكون المخيم من 60 خيمة ويستوعب 200 فرد بإعاشة كاملة بالإضافة إلى (نقاط طبية – خيام إدارية وخدمية – مسجد – كنيسة - أماكن ترفيه للأطفال – مطبخ – مطعم يستوعب 200 فرد- مخبز بلدى – مخزن مهام)، كما يحتوى المعسكر على أخصائى إجتماعى ونفسى لإستقبال الحالات بالإضافة إلى الخدمات التعليمية للمقيمين والأنشطة الرياضية التى تتمثل فى (رياضة الكاراتية – البلياردو- الكرة السريعة - شد الحبل).

وأكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، استعداد المحافظة التام لرعاية المتضررين فى حالة حدوث أى أزمة وتقديم كافة سبل الإعاشة والرعاية الصحية لهم والعمل على تهيئة الجو النفسى للمتضررين والخروج من الحالة النفسية السيئة التى مروا بها أثناء وقوع الحادث.