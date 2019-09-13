«أفريكوم» تنظم أول مؤتمر لضباط الصف في جيوش جنوب الصحراء الأفريقية

نظمت القيادة الأفريقية في الجيش الأمريكي "أفريكوم" ومقرها مدينة شتوتجارت الألمانية مؤتمرا هو الأول من نوعه حول الاحتراف العسكري لضباط الصف في جيوش عدد من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي ختام فعاليات المؤتمر أعلنت القيادة الأفريقية في الجيش الأمريكي عن خطة لإنشاء شبكة من المراكز التدريبية على مكافحة الإرهاب في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء لرفع كفاءة تشكيلات القوات الخاصة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء .

وقالت دورية "ستارز آند ستريبس" الأمريكية التي شاركت في تنظيم المؤتمر إنه يأتي في إطار استراتيجية تحديث أفريقيا / 2063 / وفعالياته قد بدأت في 29 أغسطس الماضي واختتمت هذا الاسبوع فى منطقة جارميتش الالمانية بمشاركة من نخب منتقاه من ضباط الصف العاملين في 30 دولة من أفريقيا جنوب الصحراء .

وأضافت الدورية الأمريكية نقلا عن مسئولين في /أفريكوم / أن المؤتمر كان فرصة لتحقيق تقارب أكبر في المفاهيم بين ضباط الصف الأفارقة ونظرائهم في الجيش الأمريكي الذين أكدوا أهمية رفع مستوى كفاءة واحترافية ضباط الصف الأفارقة كوسيط لرفع كفاءة من تحت إمرتهم من المجندين .

كما جرت في إطار فعاليات المؤتمر نقاشات حول دور القيادات الصغرى في مسارح العمليات في أفريقيا في مكافحة الإرهاب و إغاثة أهالى المناطق المنكوبة بالإرهاب و الحركات المسلحة و كذلك تقديم العون في مناطق الكوارث الطبيعية والصراعات الأهلية فى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء .

وأكد محاضرون من القيادة الأفريقية في القوات المسلحة الأمريكية أهمية التطوير المستمر لضباط الصف العاملين فى جيوش افريقيا جنوب الصحراء الكبرى وغرس قيم الاحترافية والحيادية في نفوسهم وهم الأكثر احتكاكا بمجتمعات تتقاطع فيها العقائد والأعراق والانتماءات بين سكانها .

ونوهوا بأهمية تعزيز روح التفاهم السلمي والتعايش المشترك ونبذ دعاوى الكراهية والتحريض في المجتمعات الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى كسبيل لتحقيق التنمية الشاملة فيها ، بالإضافة إلى دور الجيوش الأفريقية في صناعة هذا التحول المهم في المجتمعات الأفريقية بما يحقق الاستقرار والنمو .

وكان للميجور جيرمى اينمان وهو كبير ضباط شرف القيادة الافريقية فى الجيش الامريكى ترقى من رتبه رقيب كلمة مؤثرة لنظرائه من المشاركين الأفارقة أكد فيها أن اتجاه الجيش الأمريكي إلى عدم الانخراط بشكل أكبر فى مناطق الصراعات في أفريقيا إنما يأتى من ثقة القيادة الأفريقية للجيش الأمريكى فى قدرة جيوش بلدان جنوب الصحراء الافريقية وفى القلب منهم ضباط الصف فيها فى القيام بما يمكن لنظرائهم الامريكيين القيام به و" انجاز المهمة " .

وأشار المتحدث الأمريكي إلي أن الكمين الذي تعرضت له دورية أمريكية في أكتوبر 2017 فى صحراء مالي أثبت أن جيوش تلك البلدان هى الاقدر على " اتمام المهمة " وواجب القيادة الافريقية فى الجيش الأمريكى هو تقديم الدعم والتدريب والنصح لهم و كذلك تنفيذ برامج مشتركة لرفع الكفاءة وترك المهمة لهم على الأرض الافريقية.

وأكد جون تروكسيل اقدم ضابط صف / متقاعد / فى القيادة الافريقية الامريكية فى كلمته على اقتدار نظرائه في تشكيلات مكافحة الإرهاب الافريقية التى تدربت على يد المدربين الامريكيين فى مواجهة خلايا تنظيم الدولة / داعش / فى كثير من مناطق افريقيا وافناء قدراتهم واعتقال قياداتهم وإجهاض جهودهم لتجنيد مزيد من الأنصار وتقديم منسبيهم إلى العدالة .

وقال تروكسيل - الذى بدأ حياته فى صفوف الجيش الامريكى فى نهاية السبعينيات إلى أنه حصل على رتبه الرائد شرف - ان افريكوم تتعاون مع جيوش افريقيا جنوب الصحراء وضباط الصف الميدانيين فيها من منظور تبادل الخبراء ليس في قاعات الدراسة و التدريب فقط بل في ساحات العماليات المشتركة التي تم خوضها معا على الأرض الأفريقية .

ويكشف متابعة تقارير القيادة الأفريقية فى الجيش الأمريكى عن خطط لتقليص عدد العسكريين الأمريكيين العاملين على الارض فى بلدان افريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 10 % من اصل 7 آلاف امريكى يعملون كخبراء فى تشكيلات القوات الخاصة و مكافحة الارهاب فى افريقيا جنوب الصحراء و توجيه العسكريين الامريكيين بصورة اكبر الى مجالات المعاونة اللوجيستية و التكتيكية و اسداء المشورة والتدريب ونقل تكنولوجيا القتال إلى الجيوش الافريقية لاسيما استخدام الطائرات المسيرة و تقديم المعلومات الاستخبارية و المعاونة الاستطلاعية .

وكان من اللافت مشاركة 60 من ضباط الصف القدامى والضباط الشرفيين فى 30 من جيوش أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تتراوح مدد خدمتهم الحالية لاكثر من 30 عاما ، و تعد جمهورية غانا فى مقدمة بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ذات التعاون مع القيادة الافريقية فى الجيش الأمريكى فى مجال تدريب ضباط الصف .

وشدد الجنرال اوبيد اوكوا رئيس أركان القوات المسلحة فى غانا على هامش مشاركته في أعمال مؤتمر ضباط الصف هذا العام على أهمية التدريب المشترك و نقل الخبرة على مستوى القيادات العليا والوسطى والصغرى في جيوش أفريقيا جنوب الصحراء ، قائلا إن هناك تجارب تعاون جيدة فى هذا الصدد .

واشار إلى استضافة غانا بالتعاون مع / افريكوم / مطلع شهر سبتمبر الجارى لملتقى " القادة " الذي ضم ممثلين عن الولايات المتحدة و امريكا الجنوبية و اوروبا لمناقشة خطة تطوير مناهج التدريب لضباط الصف وقادة الوحدات الصغرى فى غانا و امكانية نقل الخبرة الى بلدان اخرى فى افريقيا .

ومن بين البلدان الافريقية التى شاركت فى اعمال المؤتمر التى القى ممثلوها كلمات خلال جلسات نقاشه بتسوانا و ليبيريا و غانا و مالاوى شارحين أوجه الاستفادة العملية التى حصلوا عليها من برامج التدريب التي تنفذها / افريكوم / فى بلدانهم وفى المقابل شدد المتحدثون من العسكريين الأمريكيين فى / افريكوم / على أنهم جاءوا ليتعلموا و ليستمعوا الى تجارب زملائهم فى افريقيا جنوب الصحراء وصولا الى افضل تقييم يدعم كفاءة برامج التدريب المشترك معهم .

يشار إلى أن جمهورية مالاوى كانت قد انشأت فى عام 2014 أول أكاديمية لتخريج ضباط الصف العسكريين في تاريخها بمعاونة من القيادة الافريقية فى الجيش الأمريكى / افريكوم / وذلك بموجب مبادرة تقدم بها كبير ضباط الصف فى الجيش المالاوى وهو الرقيب بيزاملو اثناء مشاركته في إحدى برامج التدريب التى نظمتها / افريكوم / و الذى القى كلمة خلال فعاليات المؤتمر أعلن فيها انتقال الفكرة بنجاح إلى 12 دولة أفريقية من جنوب الصحراء أقامت كلها اكاديميات متخصصة لإعداد ضباط الصف اعتمادا على المناهج الدراسية الأمريكية المناظرة .

و ابدت جمهورية بوتسوانا رغبة فى استضافة النسخة القادمة من " مؤتمر ضباط الصف فى افريقيا جنوب الصحراء " للعام 2020 على أراضيها ووجهت الدعوة للدول المشاركة و للقيادة الافريقية فى الجيش الأمريكى لقبول هذا الطلب وهو ما تمت الموافقة عليه بترحاب .