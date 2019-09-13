أعلنت جامبيا اليوم الجمعة، أنها ستسعى الى محاكمة زعيمها السابق يحيى جامع بتهمة نهب أموال الدولة، وذلك بعد اكتشاف لجنة تحقيق أنه اختلس ما لا يقل عن 5ر361 مليون دولار خلال فترة حكمه التي استمرت لأكثر من عقدين من الزمان.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج ، إن لجنة التحقيق ، التي شكلها الرئيس أدامابارو قبل عامين، أوصت اليوم الجمعة بتوجيه الاتهام لجامع على الرغم من تواجده في غينيا الاستوائية منذ طرده من البلاد في عام 2017.

كما أوصت اللجنة بمحاكمة زوجته.

قال وزير العدل أبو بكر تامبادو بعد النشر الرسمي لتقرير اللجنة عن الأنشطة المالية لجامع :"تعتزم الحكومة تقديم طلب في الجمعية الوطنية لتوجيه الاتهامات بالسرقة ضد جامع".

ويدين التقرير المكون من 1600 صفحة ، 38 من كبار المسؤولين في الحكومة ورجال الأعمال بالقطاع الخاص، وكذلك البنوك لدورهم المزعوم في مساعدة جامع في نهب أموال الدولة.