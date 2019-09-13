ارتفاع حصيلة المصابين خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي للمسيرات السلمية في غزة إلى 58 فلسطينيا

ارتفعت حصيلة المواطنين الفلسطينيين المصابين بنيران الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة 74 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة إلى 58 مواطنا قرب مخيم العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 58 إصابة بجروح مختلفة منها 31 بالرصاص الحي من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة 74 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة .. فيما أصيب 27 آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز التي أطلقها جنود الاحتلال بكثافة صوب عدد من المشاركين في مسيرات العودة قرب مخيم العودة بقرية خزاعة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

ووصل الشباب الفلسطيني إلى نقاط التماس على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في الجمعة الرابعة والسبعين لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل اسم "فلنشطب أوسلو من تاريخنا".

وانتشر العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي قبالة مخيمات العودة فيما شوهدت آليات عسكرية قريبة من المكان.