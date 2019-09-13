 باكستان: تصريحات نتنياهو بضم «غور الأردن» تصعيد خطير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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باكستان: تصريحات نتنياهو بضم «غور الأردن» تصعيد خطير

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 12:59 م | آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 12:59 م

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ضمه لجزء من الضفة الغربية المحتلة (غور الأردن) فور إعادة انتخابه الأسبوع المقبل، ووصفها بأنها ستكون خطوة غير قانونية وتمثل تصعيدا خطيرا.

ونقلت صحيفة (دون) الباكستانية اليوم الجمعة عن فيصل قوله - في مؤتمر صحفي- إن بلاده تؤكد مجددا تضامنها مع الفلسطينيين ودعمها لدولة فلسطين المستقلة، على أساس المعايير المتفق عليها دوليًا، وهي حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد على أن بلاده لا تنوي تغيير سياستها بشأن عدم الاعتراف بإسرائيل.

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