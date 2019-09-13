مدبولي يتابع استغاثة مواطن عبر «فيسبوك» ويوجه بعلاجه فورا

رصدت اللجنة المُشكلة للرد على الاستغاثات، بمجلس الوزراء، ما نشره أحد المواطنين عن وجود إحدى الحالات الإنسانية لشخص يُعاني من إعاقة كاملة (بتر في الساق والذراع)، وبالرغم من ذلك إلا أنه يسعى على كسب رزقه من خلال بيعه لحلوى الأطفال في أحد ميادين محافظة الجيزة.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، اليوم، فإنه "على الفور قامت اللجنة المعنية بدورها بالتعامل مع الاستغاثة والتواصل مع الحالة، حيث تم إرساله إلى مركز تأهيل العجوزة للتعرف على ما تتطلبه الحالة من أجهزة تعويضية، وبناء عليه تم العرض على اللجنة الطبية بمجلس الوزراء".

وأصدر رئيس الوزراء قرارا مُوجها لمركز تأهيل العجوزة بتركيب طرف صناعي للحالة، بهدف التيسير على المواطن، ومساعدته في ممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي.

وفي هذا الصدد، جدد رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على اهتمام مختلف أجهزة الدولة بمتابعة ما يتم نشره من استغاثات وشكاوي، والعمل على إيجاد حلول سريعة وفعالة لها، وذلك في إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن المواطنين وبما يُلبي احتياجاتهم.