•أعلنت عن إصابتي بمرض السرطان لتوضيح سبب غيابي عن الساحة

قال المطرب هيثم شاكر، إن ألبومه الأخير جاء بالتعاون مع فريق عمل متميز منهم الشاعر أيمن بهجت قمر وبهاء الدين محمد أمير طعيمة ومحمد رفاعي ومحمد عاطف، والموزعين شريف مكاوي وأحمد وجيه.

وأضاف في تصريح لبرنامج «ستوديو وان» المذاع على القناة «الأولى»، اليوم الجمعة، أن نجاح الألبوم جاء في نتيجة ورش عمل مع جميع الفريق لاختيار الأغاني المتميزة.

وتابع: «الألبوم طرح في شهر إبريل تقريبا، ولم يتم تأجيله كما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت عدد الأغاني 30 أغنية في البداية إلا أنه تم استبعاد عدد قليل منها، لعدم تلاءم بعضها مع الجو العام لروح الألبوم، بالإضافة أن هناك أفكار تناولها زملاء قبل ذلك في أغاني لهم».

وأوضح أن اختيار اسم الألبوم «معرفة قديمة» جاء بعد الانتهاء من تسجيل جميع الأغاني، كجملة تسويقية وجذابة ومعبرة عن أغاني الألبوم، والذي يضم 3 أغاني درامية فقط، والباقي من النوع السريع والمقسوم.

وعن إصابته بمرض السرطان والتي أعلن عنها بعد طرح ألبومه الجديد، أشار إلى أنه صرح بذلك فقط للتوضيح عن فترة غيابه والتي أصيب فيه بالمرض والذي عانى معه لمدة 5 سنوات، إلا أنه انتصر عليه وأتم شفاؤه قائلًا: «أحسن من الأول بكتير وبعيش في أسعد أيام حياتي بنجاحي».

ونوه أن اختيار اليونان لتصوير فيديوهات الأغاني، جاء نتيجة لقراره بالظهور بشكل مختلف كصوت وصورة أيًضا للجمهور، فوقع الاختيار على مخرج يوناني، تم تصوير 3 أغاني معه طرحت منهم واحدة حتى الآن.



