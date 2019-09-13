مؤمن زكريا يكشف رسالته الهاتفية للخطيب في 9 أكتوبر 2018

أذاع مؤمن زكريا لاعب الأهلي رسالة عبر هاتفه لرئيس مجلس إدارة النادي محمود الخطيب.

وكشف مؤمن عن رسالة بتاريخ 9 أكتوبر 2018، قال فيها "كابتن أنا مؤمن زكريا، كنت أريد إبلاغك بأن كل الكلام الذي وصلك عني غير صحيح بشأن فرض شروط على النادي من أجل التجديد أو التوقيع لناد آخر والحصول على مقدم تعاقد".

وأقسم لاعب الأهلي في نفس الرسالة الهاتفية التي نشرها عبر قناة MBC مصر "والله ما قيل عني غير صحيح، أنا ابن الأهلي، وتربيت بالنادي وهذا وقت أولاد النادي، ويجب أن يكونوا بجواره".

وأوضح مؤمن في نفس الرسالة "كل ما تحدثت عنه مكافآت الفوز بالدوري والمستحقات المالية المتأخرة، بخلاف ذلك لم أتحدث في شيء، لقد أرسلت لك هذه الرسالة، لأنني حاولت الاتصال بك ولم ترد".

وحاول مؤمن زكريا بهذه الرسالة الرد على ما قيل حينها بأنه رفض تجديد تعاقده مع الأهلي من أجل إتمام انتقاله إلى بيراميدز.

وتسببت هذه الأزمة في ابتعاد مؤمن زكريا وتجميد مشاركته في المباريات أوائل الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، قبل أن تتم إعارته إلى أحد السعودي في يناير الماضي. ولم يبق مؤمن بصفوف النادي السعودي سوى أسابيع قليلة، ليفسخ تعاقده بسبب تعرضه لإصابة عضلية غامضة، ليغيب عن الملاعب ما يزيد عن ستة أشهر.