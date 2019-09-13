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تستضيف مدينة الغردقة، اليوم، حفل توقيع عقود اختيار أفضل لاعب لكرة القدم في أفريقيا.

وأكد رجل الأعمال كامل أبو علي أن عصر اليوم سيشهد توقيع عقود اختيار أفضل لاعب في القارة الإفريقية والمقرر إقامته بإحدى المنتجعات السياحية الفاخرة بمدينة الغردقة.

وأضافت أبوعلي أنه سوف يتم توقيع العقد بحضور عدد من مشاهير الكرة في مصر وأفريقيا وعلى رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي والكابتن محمود الخطيب، بحضور عمرو الجنايني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

ولفت إلى أنه تم تسكين في عدد من المنتجعات السياحية ضمن مجموعة الشركة المستضيفة للحدث، وستكون هناك تغطية إعلامية من عدد من الوكالات الدولية والصحف العالمية والمحلية.