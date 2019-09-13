الرئيس الصيني يأسف لسقوط ضحايا في حادث التدافع بكربلاء

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أعرب الرئيس الصيني "شي جين بينج" اليوم الجمعة عن أسفه لحادث التدافع في كربلاء جنوبي العاصمة العراقية (بغداد)، ما أسفر عن خسائر فادحة في الأرواح وعشرات المصابين.

وأعرب بينج أيضا –في برقية تعزية أرسلها إلى نظيره العراقي برهم صالح- عن تعازيه في الضحايا ومواساته لأسرهم، وأمنياته بتعافي المصابين.

كما بعث رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "لي كه تشيانغ" برقية عزاء مماثلة إلى نظيره العراقي عادل عبد المهدي.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت في وقت سابق مقتل 31 شخصا وإصابة نحو مائة أثناء تدافع في كربلاء جنوبي بغداد.