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رجل ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 7 يناير 2019. تصوير: كيم كيونج هون - رويترز

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.

وصعد نيكي 0.68 في المئة مسجلا 21907.83 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44 في المئة ليصل إلى 1602.18 نقطة.