 نيكي يرتفع 0.68% في بداية التعامل بطوكيو - بوابة الشروق
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نيكي يرتفع 0.68% في بداية التعامل بطوكيو

رجل ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 7 يناير 2019. تصوير: كيم كيونج هون - رويترز
رجل ينظر إلى لوحة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي في طوكيو يوم 7 يناير 2019. تصوير: كيم كيونج هون - رويترز
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 2:39 ص | آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 2:39 ص

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.

وصعد نيكي 0.68 في المئة مسجلا 21907.83 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44 في المئة ليصل إلى 1602.18 نقطة.


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