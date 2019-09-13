الأكثر قراءة
علماء: جثث الموتى تتحرك أثناء تحللها
طالبة تقتل والدتها خنقا بعد سماعها مكالمة عاطفية مع حبيبها ببنها
مرسوم ملكي سعودي بإعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والعمرة
النني يدخل نفق «وردة» في تركيا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
حسن شحاتة
حسام البدري
إيهاب جلال
حسام حسن
ميدو
النتـائـج
تصويت
ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.
وصعد نيكي 0.68 في المئة مسجلا 21907.83 نقطة، في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44 في المئة ليصل إلى 1602.18 نقطة.