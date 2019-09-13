 5 دول أوروبية: ضم غور الأردن لإسرائيل انتهاك خطير للقانون الدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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5 دول أوروبية: ضم غور الأردن لإسرائيل انتهاك خطير للقانون الدولي

منطقة غور الأردن
منطقة غور الأردن
باريس - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 12:12 ص | آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 12:12 ص

أصدرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا بيانا مشتركا أعربت فيه عن قلقها البالغ من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة الى إسرائيل.

وأشارت الدول الخمس، في بيانهم الذي نشرته وزارة الخارجية الفرنسية، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، إلى أن وعد نتنياهو بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة في حال فوزه في الانتخابات المقررة في 17 سبتمبر، إن تحقق، فسيمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

ودعت تلك الدول طرفي الصراع إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون الدولي وخطوات تتعارض مع جهود التسوية بين فلسطين وإسرائيل استنادا إلى مبدأ حل الدولتين في الحدود التي رسمت في عام 1967.

وشددت الدول الخمس على أنه من غير المقبول اتخاذ أي إجراءات تزيد إحلال سلام عادل وطويل الأمد في المنطقة تعقيدا.


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