الشرطة الألمانية تشن حملة مداهمات واسعة ضد أفراد عصابة لتهريب البشر

شنت الشرطة الألمانية حملة مداهمات واسعة داخل خمس ولايات لضبط أعضاء عصابة لتهريب البشر إلى ألمانيا، شارك فيها يوم الخميس 300 شرطي وشملت 33 مسكنا وأماكن أخرى داخل ولايات برلين وبراندنبورج وسكسونيا وشمال الراين ويستفاليا وميكلنبورج فوربومرن، وفقا لما أعلنته الشرطة.

وأضافت الشرطة أنه تم القبض على تسعة فيتناميين، مبينة أن العصابة كانت تنظم زواجا صوريا واعترافات مزيفة بالأبوة للحصول على أموال مقابل تدبير حق الإقامة للمهربين داخل ألمانيا.

وصادرت الشرطة اسطوانات لحفظ المعلومات وهواتف محمولة ومبالغ مالية بالآلاف.

وتجري التحريات عن المشتبه بهم من الفيتناميين والألمان الذين دبروا معا هذه الزيجات الملفقة منذ عام 2017.