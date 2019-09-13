الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات على أي جهة عراقية تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني

قال مساعد وزير الخزانة الأميركي لشؤون الاٍرهاب، مارشال بيللينغلسي، إن الضغوط الأميركية كان لها أثر كبير على الاقتصاد الإيراني، لافتًا إلى أن إيران تستهدف الديمقراطية في دول عربية من خلال ميليشياتها.

وأضاف في مؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، أنه سيتم فرض عقوبات على أي جهة عراقية تتعامل مع الحرس الثوري الإيراني، فضلًا عن استهداف الشركات الأوروبية بعقوبات أمريكية إذا عملت في إيران.

وتابع: «النظام الإيراني تورط في أعمال وحشية ضد معارضيه، وإيران كانت تعاني من مشاكل اقتصادية كبرى بسبب الفساد المستشري في النظام»، مشيرًا إلى أن المرشد هو من يتحمل مسؤولية معاناة الشعب الإيراني.