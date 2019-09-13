ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتي حاويات و7 سفن بضائع عامة، وغادرته سفينتا حاويات وسفينتا بضائع عامة ليصل بذلك إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء 18 سفينة.

وبحسب بيان صدر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، اليوم الجمعة، فقد شملت حركة الصادر من البضائع العامة 6597 طن رمل و 4750 طن فوسفات و 9810 أطنان سوبر فوسفات و 20000 طن ملح و 2500 طن مولاس.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء وصل إلى 78832 طنا ..بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 19042 طنا وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2637 طن قمح ، وغادرت 113 سيارة نقل محملة بـ 5208 أطنان قمح.