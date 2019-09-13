تحت شعار« ارميها وربك هيراعيها» واصل عدد من شباب قريتى «الصلاحات وكفر الصلاحات» بمركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية إلقاء زريعة الأسماك للأسبوع الثانى على التوالى فى مبادرة لتنمية الثروة السمكية فى الترع والمصارف بأرجاء المنطقة بشراء كميات من الذريعة وإلقائها فى المياه بتبرعات هواة الصيد.

ووجه المسئولون عن المبادرة الشكر والتقدير لشباب «الصلاحات»، مشيرين إلى أن «الأسماك أغلى من الذهب» نظرا لقلة أعدادها وندرة تنوعها فى محافظة الدقهلية؛ حيث إنه لا يوجد إلا نوعان فقط من الاسماك هما البلطى والقرموط، ومن ثم قرروا شراء مجموعة من زريعة الاسماك وهما البلطى والسيلفر والمبروكة بأنواعها ورميها فى المياه الطبيعية فى محيط قرية كفرالصلاحات.

وطالب أصحاب المبادرة محبى هواية صيد الاسماك للمشاركة فى المبادرة من اجل شراء اكبر عدد من الاسماك ورميها فى المياه الطبيعية، قائلين: «لو قررنا المقارنة بين تكلفة رحلة صيد واحدة إلى ترعة السلام أو شادر عزام نجد ان تكلفة الرحلة الواحدة اكثر من تكلفة 1000 سمكة زريعة بالاضافة للتعب الجسدى والسفر لمسافات بعيدة».