زيلينسكي: إعادة الثقة في دور العدالة من جانب المواطن لن تتحقق إلا بالقضاء على الفساد

أعرب الرئيس الأوركراني فولوديمير زيلنيسكي، اليوم الجمعة، عن إيمانه القوي بأن إعادة الإحساس بتطبيق العدالة إلى المواطنين أمر لا يقل أهمية لدى السلطة الأوكرانية عن العمل على النمو الاقتصادي للبلاد، مُشيرًا إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك يكمن في مكافحة الفساد ومعاقبة المجرمين، مهما كانت مناصبهم.

وقال زيلينيسكي ، خلال كلمته في مؤتمر يالطا الدولي في نسخته الـ 16 ، والذي يُعقد في كييف ، إن إعادة الإيمان بدور العدالة لدى المواطنين من شأنه أن يتحقق من خلال تجاوز سنوات الفساد وترسيخ مبدأ استقلالية القانون والمؤسسات القضائية.. حسبما أوردت الرئاسة الأوكرانية على موقعها الإلكتروني.

يُشار إلى أن الرئيس الأوكراني يشارك في أعمال المنتدى الدولي "يالطا .. الاستراتيجية الأوروبية" السنوي السادس عشر ، الذي بدأ فعالياته في كييف أمس الخميس ، تحت عنوان "السعادة الآن .. مقاربات جديدة لعالم يمر بأزمة" ، ويستمر إلى 14 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 400 من كبار السياسيين والدبلوماسيين ورجال الأعمال والناشطين المدنيين والخبراء من 26 دولة.