جامعة السلطان قابوس تتقدم في مؤشر «التايمز» لأفضل جامعات العالم 2020

تقدمت جامعة السلطان قابوس في تصنيف التايمز الدولي لمؤسسة / تايمز هاير إديوكيشن / المتخصصة في شئون الجامعات بالعالم في الجديد للعام 2020 م والتي تتخذ من لندن مقرا لها.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن هذا التقدم جاء عبر مؤشر "المكانة الدولية" وهو واحد من أهم المؤشرات الأساسية في التصنيف بعد أن حصلت الجامعة على نسبة 4% مقارنة بنسبة 3% التي حصلت عليها في العام الماضي.

ويصنف التقرير المؤسسات الجامعية بناء على فئات خمس كبرى تتصل بـ"جودة التعليم" و " البحوث " و" المصادر المذكورة في الأطروحات والبحوث " و " نسبة المشاركة أو المكانة الدولية " و" قدرة الجامعات على الإسهام بالتطور الصناعي"، وتتضمن هذه الفئات الخمس مؤشرات ثانوية ليبلغ العدد الإجمالي 13 مؤشرًا.

ويعطى التقرير فئات " التعليم " و" البحوث " و" ذكر المراجع" النسبة الأساسية 90 % لتحديد تصنيف المؤسسات التعليمية عالميًا.