الطبيعة الجبلية التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين، هي أحد أهم أسباب عشق السائحين لها؛ لما تتيحه هذه الطبيعة من إشباع حب المغامرة لدى آلاف السائحين والتعرف على هذه الطبيعة الخلابة وما تتضمنه من أشياء غير مألوفة وعيش الحياة البدائية البسيطة، خاصة العيش داخل خيام بدوية بين الجبال والتخييم بجانب أبار وعيون المياه الطبيعية والاعتماد عليها كمصدر أساسي للشرب وتعد "عين شكية" إحدى هذه العيون التي توجد بين جبال مدينة سانت كاترين.

هذه العين التي تتميز مياهها بطعم مميز وبرودتها، وكأنها تخرج من ثلاجة وتتوافر المياه بها على مدار العام، ويمر عليها عابري السبيل للشرب، وهي تتكون من حوضين أحدهما يستخدمه الإنسان للشرب والأخر للحيوانات الجبلية والطيور.

الشيخ جميل عطية من قبيلة الجبالية بمدينة سانت كاترين وأقدم دليل بدوي سياحي، قال إن عين شكية أو كما يطلق عليها بدو سانت كاترين (معين شكية) توجد بمخرج المدينة عند نزلة وادي جيفه وبالقرب من وادي الزاويتين اتجاه شمال المدينة، وهي عبارة عن مياه تنزل من شقوق الجبل على خزان صغير، هذا الخزان طبيعي كونته هذه المياه.

وتستخدم مياه هذا الخزان لأغراض الشرب وعندما يمتلئ الخزان الصغير، تنزل المياه إلى خزان أسفل منه ويكون متاح لجميع أنواع الحيوانات البرية التي تعيش في الصحراء، وأيضا الجمال التي نستخدمها في رحلات السفاري.

وأكد أن عين شكية تدل على قدرة وعظمة الله سبحانه وتعالي، وتأكد قدسية مدينة سانت كاترين، حيث إن مياهها تكون دافئة في فصل الشتاء على الرغم من برودة الطقس التي نشهدها ووصول درجة الحرارة أحيانا إلى 5 تحت الصفر، وتجمد المياه داخل المواسير، وفي فصل الصيف تتميز بالبرودة الشديدة كأنها مياه مثلجة.

وتابع أن السائحين الذين يقومون برحلات سفا ري قاصدين جبل عباس باشا أو باب الدنيا أو فرش الرمانة، يفرغون زجاجات المياه المعدنية التي معهم ويملؤونها بمياه عين شكية نظرا لعذوبة طعم هذه المياه لكونها تتميز بشدة النقاء، حيث يتم عملية فلترة طبيعية لها خلال رحلة نزولها من قمة الجبل.

وأوضح أن الدليل البدوي الذي يصطحب السياح خلال رحلات السفاري، لا بد أن يكون على دراية كاملة بمواقع وأماكن تواجد عيون المياه لتوفير المياه للفوج السياحي الذي معه، خاصة أن سانت كاترين تتميز بالطبيعة الجبلية ورحلات السفاري بين هذه الجبال تستغرق فترة طويلة، مما قد تنفذ كمية المياه التي توجد مع السائحين لذلك يتعمد الدليل المرور على عيون وآبار المياه لتأمين مياه الفوج السياحي.

وقال إن الدليل يطلب من جميع أعضاء الفوج السياحي عند الوصول لعين المياه، تزويد زجاجات المياه وملئ الزجاجات الفارغة بالقدر الكافي لحين الوصول إلى أقرب بئر أو عين مياه، مشيرًا إلى أن عين شكية من عيون المياه الدائمة طول العام، حيث إنها لا تجف من المياه.