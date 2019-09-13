كاتب بريطاني: وعد نتنياهو بضمّ غور الأردن المحتلة لإسرائيل يعني عدم قيام دولة فلسطينية للأبد

علَّق الكاتب البريطاني روبرت فيسك على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اعتزامه ضمّ منطقة غور الأردن، أي نحو ثلث الضفة الغربية المحتلة، إلى السيادة الإسرائيلية إن هو فاز بالانتخابات المقبلة المزمعة في الـ 17 من سبتمبر الجاري.

ورأى فيسك - في مقال نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، اليوم الجمعة - أن كلام نتنياهو يعني عدم قيام دولة فلسطينية إلى الأبد.

وقال الكاتب "كنا معتادين على سماع تهديد بعض القادة بضم دول أخرى بهدف التوسع القومي - لكن ذلك لم يعد متخيلا حتى منذ عشر سنوات ولو على سبيل النهب الاستعماري".

ورصد فيسك قول نتنياهو "هذه فرصة تاريخية سانحة ...."

ونوه الكاتب البريطاني عن عدم تعليق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كلام نتنياهو، رغم خطة ترامب "سيئة السمعة" للسلام والتي تعد بإمطار الفلسطينيين بنقود (العرب) غداة الإجهاز على أملهم في قيام دولتهم.

ورصد أيضا -في هذا الصدد- عدم تعليق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على كلام نتنياهو، قائلا إن جونسون "ربما انشغل بمواجهات دستورية خاصة عن ضياع آمال شعب فلسطين فضلا عن دستوره".

وقال فيسك: "هذا هو ما يحدث عندما يتولى مجانين مقاليد الأمور في دول ديمقراطية؛ إنهم يتصرفون بطيش بينما تدفع ملايين ثمن تلك التصرفات".