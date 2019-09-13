 وفاة امرأة في بيلاروس بعد إغلاق طفلتها زجاج أحد نوافذ سيارتها على رقبتها - بوابة الشروق
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وفاة امرأة في بيلاروس بعد إغلاق طفلتها زجاج أحد نوافذ سيارتها على رقبتها

د ب أ
نشر فى : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 11:39 م | آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 11:39 م

ذكرت السلطات في بيلاروس أن امرأة في عمر 20 عاما، توفيت بسبب تعرضها للاختناق بعد أن أغلقت طفلتها الزجاج الكهربائي لاحد نوافذ سيارتها فضغط على رقبتها،بينما كانت تحاول إخراج الطفلة من السيارة.

وتوفيت المرأة وهي من مدينة زهابينكا جنوب غرب البلاد، متأثرة بإصاباتها بعد أن قضت ثمانية أيام في المستشفى، طبقا لما ذكرته أكبر هيئة للتحقيقات في البلاد في بيان هذا الأسبوع.

ويُعتقد أن ابنتها /عامان/ كانت تضغط على الزر الخاص بالزجاج الكهربائي إلى أعلى- ربما بقدمها- بينما كانت والدتها تحاول الدخول من الفتحة الضيقة لإخراج الطفلة.

ووقع الحادث في 31 أغسطس الماضي، بينما كانت الأسرة تزور أصدقاء في قرية ستارويي سيلو القريبة، طبقا لما ذكرته لجنة التحقيقات في بيان.

وعثر زوج المرأة عليها فاقدة الوعي وعالقة بين زجاج النافذة التي كانت شبه مغلقة وإطار باب السيارة، طبقا للبيان.

وكسر الزوج زجاج النافذة وأخرج المرأة التي تم نقلها بعد ذلك إلى المستشفى.

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