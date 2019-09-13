أعلن طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد بالمنصورة التابع لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تكريم علماء مصر من أبناء محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة والذى كرمهم الرئيس عبد الفتاح السيسى فعيد العلم

حيث سيتم تكريم كلا من الدكتور صلاح عُبية نائب رئيس أكاديمية زويل للعلوم والتكنولوجيا والحاصل على جائزة الدولة التشجيعية للعلوم الهندسية عام 2005، وجائزة خليفة من دولة الإمارات العربية المتحدة في البحث العلمي على مستوى العلماء العرب عام 2017. والدكتور محمد عبد القادر صبح الأستاذ بمركز أمراض الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة الحاصل علي جائزة الدولة التقديرية للعلوم الطبية عام 2009 والدكتور طارق عبد المنعم الديسطي استاذ متفرغ بمركز أمراض الكلى والمسالك، جامعة المنصورة ورئيس الجمعية المصرية للأشعة من 2012 حتى الآن، ورئيس الجمعية الأفريقية للأشعة منذ عام 2018، والحاصل مؤخرا على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الطبية لعام 2018

كما سيتم تكريم الدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب عثمان أستاذ المعادن والصخور بقسم الجيولوجيا - كلية العلوم - جامعة عين شمس ،عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،والحاصل على جائزة أفضل بحث في علوم الأرض من جامعة بنلسفانيا في عام 1997،فاز بجائزة أفضل كتاب علمي مترجم من مصر في عام 2006.،وجائزة الدولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في تبسيط العلوم في عام 2013 ،وجائزة الدولة التشجيعية في الثقافة العلمية من المجلس الأعلى للثقافة في عام 2015