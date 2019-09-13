الشرطة اليونانية تحبط عملية تهريب مهاجرين في مطار أثينا

أعلنت الشرطة اليونانية اليوم الجمعة أنها أحبطت عملية تهريب مهاجرين دولية وصادرت مئات من جوازات السفر المزورة أو المسروقة في مداهمة على مطار أثينا.

وألقي القبض على امرأة في المداهمة بعدما تبين أنها تحمل 402 جواز سفر مسروق أو مزور وبطاقات هوية، وهي الوثائق التي هربتها إلى اليونان من الخارج.

ولم تقل الشرطة من أين جاءت أو ما هي جنسيتها. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فهي رومانية وكانت قد سافرت إلى أثينا قادمة من بوخارست.

تبيع عصابات تهريب المهاجرين الدولية لسنوات الوثائق المزورة والمسروقة للمهاجرين الذين يسعون للسفر إلى دول أخرى بالاتحاد الأوروبي. ويطلب المهربون ما يصل إلى ستة آلاف يورو (6600 دولار) لكل مهاجر نظير الوثائق.

وألقت الشرطة في اليونان القبض على مهاجرين يحاولون السفر جوا إلى غرب أوروبا من مطارات اليونان باستخدام جوازات سفر زائفة كل يوم تقريبا.

ويرتفع عدد المهاجرين الذين يصلون اليونان، قادمين على الأغلب من تركيا، باطراد في الأسابيع الأخيرة.

ومن المفترض القضاء على الهجرة بموجب اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من 2016، الذي ينص على أن أنقرة سوف تمنع المهاجرين من العبور إلى الاتحاد الأوروبي عبر تركيا.

وقال خفر السواحل اليونانية أمس الخميس إن ما مجموعه 427 مهاجرا كانوا قد وصلوا إلى جزر بحر أيجة اليونانية على مدار الأربعة وعشرين ساعة الماضية.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن معدل الوافدين وصل إلى أعلى معدل خلال ثلاث سنوات، فيما وصل نحو 36400 شخص اليونان منذ بدء العام حتى 8 أيلول/سبتمبر وجاء 28 ألف منهم عبر بحر أيجة.