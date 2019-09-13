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تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الجمعة، إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات القصير جهد 220/66/22/11 ك.ف وسيتم ربط مدينة القصير بالشبكة القومية الموحدة لأول مرة.