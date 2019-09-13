 إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات القصير اليوم.. وربط المدينة بالشبكة القومية الموحدة لأول مرة - بوابة الشروق
الجمعة 13 سبتمبر 2019 6:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعدما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ترشيح 5 أسماء لتدريب المنتخب .. من تختار؟
النتـائـج تصويت

إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات القصير اليوم.. وربط المدينة بالشبكة القومية الموحدة لأول مرة

أ ش أ
نشر فى : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 6:49 ص | آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 6:49 ص

تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الجمعة، إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات القصير جهد 220/66/22/11 ك.ف وسيتم ربط مدينة القصير بالشبكة القومية الموحدة لأول مرة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك