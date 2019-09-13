 ضبط عاطل بحوزته 3520 قرصا مخدرا بشبرا الخيمة - بوابة الشروق
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ضبط عاطل بحوزته 3520 قرصا مخدرا بشبرا الخيمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خالد محمد:
نشر فى : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 2:54 م | آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 2:54 م

ضبطت وحدة مباحث قسم أول شبرا الخيمة، عاطل، بحوزته سلاح ناري، وكمية كبيرة من الأقراص المخدرة قبل ترويجها على عملائهم.

تلقى اللواء طارق العجيزي مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة يفيد بضبط (عبدالحفيظ.ع.ع - 44 سنة)، عاطل، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع، و3 طلقة من ذات العيار، و3520 قرصا مخدرا، ومبلغ مالى 770 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى لحماية تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتولت النيابة العامة التحقيق.


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