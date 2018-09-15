فيديو - ليفربول يحفز جماهيره قبل استكمال المشوار في الدوري الإنجليزي

حفّز نادي ليفربول الإنجليزي جماهيره قبل استكمال مشوار الريدز في بطولة الدوري الممتاز، وذلك بنشر جميع أهداف الفريق في الجولات الأربع الأولى.

ويستضيف نادي ليفربول في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز فريق نيوكاسل في الواحدة والنصف ظهر غدًا السبت، حيث يسعى الريدز للحفاظ على تصدره لجدول الترتيب.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة بها مقطع فيديو يحمل جميع أهداف الفريق في الجولات الأربع الأولى والتي شملت 12 هدفًا حتى الآن.

وعلّق حساب ليفربول على ذلك المقطع قائلًا :" سنعود غدًا إلى العمل، إليكم جميع أهداف الريدز الرائعة والاحتفالات المدهشة في أول 4 مباريات من الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، فقط في 60 ثانية!".