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فعاليات ثقافية متنوعة بمركز إبداع الإسكندرية

مركز إبداع الإسكندرية
مركز إبداع الإسكندرية
أ ش أ
نشر فى : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 12:29 ص | آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 12:29 ص

أقام مركز الحرية للابداع ، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء الخميس، عددا من الفعاليات الثقافية المتنوعة، بالتعاون مع مبادرة الإسكندرية لتنشيط الكتابة الابداعية (أكوا)، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

تضمنت الفعاليات ندوة بعنوان "المكان في السرد السكندري المعاصر"، وأخرى بعنوان "تطبيقات على تقنيات السرد".

كما تضمنت ندوة بعنوان "سرديات سكندرية"، لمناقشة رواية لا أحد ينام في الإسكندرية ، وقراءات لقصص أعضاء المبادرة.

شارك في الفعاليات الدكتور محمد عبد الحميد خليفة أستاذ النقد الأدبي بجامعة الإسكندرية، الكاتب أحمد فضل شبلول، وعدد من أدباء ومثقفي الإسكندرية.


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