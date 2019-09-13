تنطلق غدا، فعاليات الدورة الثامنة من المؤتمر الوطني للشباب، بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، بمركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، والمقرر أن يدور النقاش حول تأثير الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع، وتقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليا وإقليميا.

فمنذ أول مؤتمر عقد للشباب في مدينة شرم الشيخ، عام 2016، وحتى المؤتمر الأخير الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة، برز عدد من النماذج الشابة الطموحة من ذوي الهمم، الذين اهتم الرئيس السيسي بحضورهم، ليلقوا اهتمام وتقدير إعلامي كبير.

وترصد «الشروق» في التقرير التالي، أبرز النماذج التي ظهرت خلال مؤتمرات الشباب السابقة:

- المؤتمر الثالث.. الإسماعيلية

على هامش المؤتمر الثالث للشباب الوطني، الذي انعقد في محافظة الإسماعيلية، في أبريل 2017، كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي نماذج من الشباب المتميز في مختلف المجالات وعددا من الرياضيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد عرض فيلم تسجيلي يحكي قصصهم المتميزة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر.

وخلال المؤتمر استوقف المهندس أحمد رأفت من فوق كرسيه المتحرك، اهتمام الرئيس السيسي؛ ليستمع إلى حديثه دون مقاطعة، ويربت على يديه ويعطيه الميكروفون ليستمع جميع حضور.

ولاهتمام الرئيس السيسي بذوي الهمم، أعلن خلال المؤتمر، تخصيص 2018 عاما لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة في مصر؛ استجابة لاقتراح شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، عقب حواره مع الشباب الحاضرين للمؤتمر.

وظهر أحمد مرة ثانية جالسا في الصفوف الأمامية بجوار السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2018 بشرم الشيخ، قبل أن يظهر كمتحدث خلال الجلسات التالية للمنتدى.

- المؤتمر الرابع.. الإسكندرية

في 24 يوليو 2017، انطلقت فعاليات المؤتمر الرابع الدوري للشباب بمكتبة الإسكندرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة 1300 شاب من 5 محافظات.

وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر جلس على يسار الرئيس، شاب يدعى ياسين الزغبي، من ذوي الاحتياجات الخاصة، البالغ من العمر 18 عاما، تقديرا من الرئيس لمجهوده العظيم، حيث حمل على عاتقه مسئولية التجوال بدراجته البخارية، من القاهرة إلى كفر الشيخ؛ للاطلاع على شكاوى الأهالي، وطرحها على المسئولين خلال حضوره فعاليات المؤتمر، بالرغم من فقد ساقه في حادث سير منذ سنوات.

- المؤتمر السادس.. جامعة القاهرة

انعقد في الفترة 28 و29 يوليو 2018، بجامعة القاهرة في الجيزة، بمشاركة 3 آلاف من شباب الجامعات والشخصيات العامة ونواب البرلمان وأوائل الثانوية العامة، ظهرت الرئيس السيسي في لافته إنسانية وهو ينزل من أعلى المنصة ليكرم، محمد عمر محمد خيري، طالب بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، الذي تحدى إعاقته من كرسيه المتحرك، واستطاع أن يحصد المركز الأول في دوري المعلومات العلمية على مستوى الجامعات المصرية.

- المؤتمر السابع.. العاصمة الإدارية الجديدة

في يوم 28 يوليو 2018، وفي العاصمة الإدارية الجديدة، عقد المؤتمر السابع للشباب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور 1500 شاب.

وفي لافتة إنسانية استجاب الرئيس السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، لطلب الفتاة هديل ماجد، المصابة بمتلازمة داون، بالغناء عندما قالت له: "نفسي تسمع صوتي"، ليجيب طلبها قائلا: "ده أنا نفسي أسمع صوتك".

جاء ذلك عقب تحدثها عن نفسها من فوق المنصة، معرفة نفسها بأنها "أم كلثوم مؤتمر الشباب".

وفي المؤتمر ذاته، كرم الرئيس السيسي، الشاب محمد كيلاني، ذا القدم الواحد، الذي تحدى ظروف إعاقته، ليصبح بطل ماراثون ذوي الاحتياجات "كايرو رانرز" للجري، كما أنه استطاع سير 100 كم من القاهرة للعين السخنة في 3 أيام، برفقه 4 أشخاص من متحدي الإعاقة.