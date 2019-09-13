 قوات حفتر تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب مدينة سرت الليبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات حفتر تعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب مدينة سرت الليبية

سرت (ليبيا) - (د ب أ)
نشر فى : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 1:31 ص | آخر تحديث : الجمعة 13 سبتمبر 2019 - 1:31 ص

أعلن مكتب الاعلام الحربي التابع لقوات قائد الجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، عن إسقاط طائرة تُركية مُسيّرة أقلعت من قاعدة مصراته الجوية.

وأضاف المكتب في بيان على موقعه الرسمي أن الطائرة حاولت استهداف قاعدة الجفرة جنوب مدينة سرت دون أن يلحق بالقاعدة أي ضرر من محاولة ما وصفه بـ"العدو"، مشيرا إلى أنها باءت بالفشل.

وقال مكتب الاعلام الحربي في ذات البيان إن "القيادة العامة للقوات المُسلحة توكد أن كل منطقة العمليات تحت المراقبة وتخضع لسيطرة سلاح الجو" .

وتتهم قوات حفتر تركيا بدعم قوات حكومة الوفاق في شن هجمات علي قواته بطائرات مُسيرة تتخذ من قاعده مصراته غرب طرابلس مقرا لها.


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