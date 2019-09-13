سيميوني ينفي تعرض أتلتيكو مدريد لأزمات خلال فترة الإعداد للموسم الجديد

نفى الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، وجود أي مشكلات قد تكون واجهت فريقه خلال فترة الإعداد للموسم الجاري، مؤكدا أن الشائعات المثارة حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة.

وقال سيميوني اليوم الجمعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مباراة أتلتيكو مدريد غدا السبت أمام مضيفه ريال سوسيداد في الدوري الإسباني "الليجا": "نحن ملتزمون بما تحدثنا عنه قبل ثلاثة أو أربعة أشهر، ولهذا لا يوجد شيء ناقص أو زائد".

وكان من بين الشائعات التي ثارت حول أتلتيكو مدريد خلال الفترة الماضية، شائعة رحيل اللاعب الأرجنتيني أنخيل كوريا، إلا أن سيميوني أكد أن مواطنه يتدرب بشكل جيد للغاية.

وأكمل سيميوني قائلا: "دائما ما كان (كوريا) يتمتع بالجاهزية من أجل ما يحتاجه الفريق وهذا أمر لم يتغير".

وأوضح المدرب الأرجنتيني أن كوريا استبعد في وقت سابق من التدريبات بسبب ما حدث له، ولكنه الآن يراه لاعبا مهما في الفريق.

وكان كوريا قد استبعد من تدريبات أتلتيكو مدريد خلال الفترة الماضية، على خلفية مفاوضاته مع نادي انتر ميلان الإيطالي، الذي كان يتطلع للفوز بخدماته، ولكن الصفقة باءت بالفشل ليعود بعدها اللاعب الأرجنتيني لتدريبات النادي المدريدي.

وأكمل سيميوني قائلا: "إنه يمنحنا أفضلية في التحرك العمودي ويستطيع تغيير شكل الهجمة في الأمتار الأخيرة، وهو ما لا يحسنه الكثير من لاعبينا المهاجمين، هذا العام سنستعين به أكثر في المكان الذي يشعر فيه بارتياح أكبر".