محكمة ألمانية تقضي بتعويض جراح بأكثر من مليون يورو عقب تبرئته من فضيحة نقل أعضاء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قضت محكمة ألمانية بتعويض طبيب جراح بأكثر من مليون يورو عقب تبرئته من فضيحة نقل أعضاء.

وأمرت محكمة مدينة براونشفايج اليوم الجمعة سلطات ولاية سكسونيا السفلى، غربي ألمانيا، بتعويض الطبيب بنحو 1ر1 مليون يورو.

وذكرت المحكمة في حيثيات قرارها أن الطبيب 51 عاما عانى من خسائر في الدخل بسبب الفترة التي قضاها في السجن الاحتياطي.

تجدر الإشارة إلى أن الحكم قابل للطعن.

وطالب الطبيب بالتعويض، لأنه لم يتمكن، بسبب الحبس الاحتياطي الذي استغرق نحو عام، من شغل وظيفة في الأردن كان يبلغ راتبها الشهري 50 ألف دولار.

وتم تبرئة الطبيب خلال محاكمة مثيرة للرأي العام أمام محكمة جوتينجن في عام 2015 من اتهامات بالشروع في القتل في 11 حالة والتسبب في إصابات جسدية ذات عواقب مميتة في ثلاث حالات.