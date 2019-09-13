انتشال جثة شاب من مجرى مائي في ظروف غامضة بالغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، جثة غريق في العقد الثاني من العمر بالمجرى المائي بالقرب من قرية بلاى بدائرة المركز.

تلقى اللواء محمود حمزة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء سعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ورود بلاغ من مركز شرطة السنطة، بوجود غريق بالمجرى المائي بالقرب من قرية بلاى بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري لمحل البلاغ وبالمعاينة والفحص، تبين أنها لشخص يدعى (أحمد حامد عطية - 17 سنة)، وتم انتشال الجثة بمساعدة الأهالي.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.