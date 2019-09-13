روسيا: واشنطن أجرت تجارب صاروخية عقب انسحابها من المعاهدة النووية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن الولايات المتحدة أجرت تجارب صاروخية عقب انسحابها من معاهدة حظر الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى.

وقال ريابكوف ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعةـ إن "هذا الإجراء الأمريكي قد يؤدي إلى نشوب حرب نووية"، واصفا في الوقت نفسه تحركات الدول الغربية تجاه بلاده بـ"العدوانية والعدائية للغاية".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن موسكو لن تنشر صواريخ في أي مكان ما لم تنشر واشنطن صواريخ مماثلة.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم (الجمعة) الماضية انسحابها رسميا من المعاهدة الدولية لحظر الصواريخ النووية متوسطة المدى، واتهمت واشنطن روسيا بانتهاك شروط المعاهدة التي وقعت قبل ثلاثين عاما بعد قيامها بتطوير صاروخ جديد قصير المدى.