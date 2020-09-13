سياسي ألماني بارز يستبعد قرب اتفاق الاتحاد الأوروبي على توزيع المهاجرين

استبعد مارتين شولتس، الرئيس الأسبق للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، قرب اتفاق الاتحاد الأوروبي على توزيع أكثر عدالة للمهاجرين بين دول التكتل.



وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف"، قال المرشح السابق للحزب الاشتراكي لمنصب المستشار، اليوم الأحد: "لن يكون هناك حل أوروبي في المستقبل المنظور".



في الوقت نفسه، قال الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، إن الفكرة الأوروبية لا تزال هي فكرة التضامن، لكنه ذكر أن الممارسة الأوروبية أظهرت نقص التضامن من قبل حكومات قومية.



وقال شولتس، إن الحكومة في فيينا تعد مثالا سلبيا لهذا، لافتا إلى أن الحكومة النمساوية وعلى الرغم من مشاركة حزب الخضر فيها، ترفض إيواء لاجئين من مخيم موريا الذي احترق في اليونان.