الكويت: إصابة 55 رجل إطفاء خلال السيطرة على حريق ضخم في موقف للسيارات

نجح رجال الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، في السيطرة على حريق هائل شب بموقف للسيارات تابع لمنطقة الصباح الصحية على مدى يومين؛ ما أسفر عن إصابة 55 رجل إطفاء بإجهاد حراري بعد وصول درجات الحرارة إلى 322 درجة سيليزية.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للإطفاء الكويتية، قد تلقت بلاغا مساء الجمعة الماضي، بنشوب حريق هائل في مبنى قيد الإنشاء مخصص لمواقف السيارات بمنطقة الصباح الصحية؛ حيث تم توجيه نحو 300 رجل إطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل مع النيران، إلا أن فرق الإطفاء واجهت عدة معوقات عند وصولها للموقع، لوجود تشوين مخزنة بطريقة خاطئة بجميع الاتجاهات، مما أعاق عملية مكافحة الحريق، ما استدعى الاستعانة بقوات إطفاء الحرس الوطني للمشاركة في إخماد النيران.

وتفقد موقع الحريق كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، ووزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح؛ حيث استمعا إلى شرح موجز عن تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها فرق الإطفاء من مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد.