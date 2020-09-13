الشرطة الألمانية: اعتقالات خلال مظاهرة مناوئة لإجراءات مكافحة كورونا في ميونخ

أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة ميونخ اليوم الأحد، عن اعتقال عدد من الأشخاص خلال مظاهرات ضد إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدينة.

ولم يتسن للشرطة في الوقت الحاضر قول ما إذا كان الأمر يتعلق بالمشاركين في المسيرة التي بلغ عدد المشاركين بها 10 آلاف شخص تقريبا في ساحة ترزينفيزه بميونخ، أو بقطار التظاهر السابق لها، أم بالمتظاهرين المناهضين لكليهما.

وسجلت الشرطة أكثر من 120 بلاغًا،و يتعلق الأمر في نحو مئة منها بانتهاكات ضد إجراءات مكافحة كورونا؛ لأن أشخاصا لا يلتزمون بالتباعد الاجتماعي ولا يغطون أنوفهم وأفواههم. وتم الإبلاغ عن أكثر من 20 شخصا آخرين بتهمة مقاومة أفراد الشرطة وتوجيه إهانات وارتكاب انتهاكات جسدية وانتهاكات لقانون التظاهر.

وذكرت الشرطة: "في أغلب الحالات تم إخلاء سبيل الأشخاص بعد فحص البلاغ".

يذكر أن عدد المشاركين في المسيرة التظاهرية بمدينة ميونخ أمس السبت كان ضعف العدد الذي أعلن عنه المنظمون. وذكرت الشرطة أن عدد المشاركين بلغ نحو عشرة آلاف شخص، فيما كان المنظمون أبلغوا عن خمسة آلاف مشارك.

وحتى في قطار التظاهر السابق لهذه المظاهرة عبر مدينة ميونخ شارك أيضا عددا أكثر من الذي كان مصرحا به، إذ شارك ثلاثة آلاف شخص بدلا من عدد 500 الذي كان مسموحا به.

وبحسب بيانات الشرطة، لم يكن هناك مشاركون من اليمين المتطرف،على عكس مظاهرات برلين.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أنه لم يتم مثلا رؤية أية أعلام للرايخ الألماني، وقال: "قمنا بحظرهم بشكل صريح".