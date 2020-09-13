رئيس الوزراء اليوناني: لن نسحب قواتنا من جزرنا في بحر إيجه كما تطالب تركيا

قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن بلاده لن تسحب قواتها من الجزر التابعة لها في بحر إيجه كما تطالب تركيا، مشيرًا إلى أن اليونان لم يكن أبدًا الطرف الذي يؤجج الصراع في المتوسط.



وأضاف ميتسوتاكيس، أن سحب اليونان سلاحها من الجزر اليونانية غير قابل للتفاوض، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأحد.



واندلعت في الأسابيع الأخيرة توترات كبيرة بين اليونان وتركيا، الحليفين في الناتو، على الرغم من الخلافات التاريخية، في منطقة شرق المتوسط، بعد إعلان أنقرة بدء أعمال الحفر والتنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط، رغم اعتراضات اليونان.



وأعلنت تركيا إجراء مناورات عسكرية في شرق المتوسط، قبل أسابيع، في الوقت الذي أعلنت فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص إجراء مناورات عسكرية أخرى في نفس المنطقة، الأمر الذي يزيد من احتمالات وقوع حوادث محتملة في منطقة شرق المتوسط.