 الولايات المتحدة: لن نقبل بأي احتمال لانهيار محادثات السلام الأفغانية - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة: لن نقبل بأي احتمال لانهيار محادثات السلام الأفغانية

علم الولايات المتحدة الأمريكية
علم الولايات المتحدة الأمريكية
كابول - أ ش أ:
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 12:06 م | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 12:06 م

أكد المبعوث الأمريكي الخاص للسلام في أفغانستان زلماي خليل زاد، أن الولايات المتحدة لن تسمح بتقديم المصالح الشخصية على المصالح الوطنية في محادثات السلام الأفغانية الجارية في الدوحة.

وشدد خليل زاد -في تصريحات خاصة أدلى بها لقناة "طلوع" الأفغانية أذاعتها اليوم الأحد- على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل بأي احتمال لانهيار محادثات السلام الأفغانية، مؤكدا أهمية إيجاد حل للأزمة الأفغانية.

وأضاف المبعوث الأمريكي أن البعض يدعم الخصومات الإقليمية، حيث إن هناك بعض الأشخاص داخل أفغانستان يفضلون الوضع الحالي على التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة "طالبان" ويريدون إبقاء الولايات المتحدة متورطة في الحرب بالبلاد لكي تدفع الثمن.

وكانت محادثات السلام بين حركة "طالبان" والوفد الذي يمثل جمهورية أفغانستان قد بدأت أمس بحضور مسئولين من العديد من الدول والمنظمات الدولية.

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