مستشار النواب الليبي يوجه رسالة لتركيا: عليك أن تتوقفي عند الخط الأحمر الذي رسمته مصر

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، إن مصر تدخلت في الأزمة الليبية لوضع الخطوط الحمراء ووقف الحرب في ليبيا واتجاه الأطراف إلى التوافق، متابعًا: «عليكِ يا تركيا أن تتوقفي عند هذا الخط»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف المريمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن تجاوز الخط الذي حددته مصر سيؤدي إلى تؤثر على ليبيا أولًا ثم مصر ثانيًا، مشيرًا إلى أن «الأمن القومي المصري مرتبط بالأمن القومي الليبي».

ولفت إلى أن اللجنتين المنبثقتين من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مكلفتان للتباحث والدراسة والتفاهم حول المناصب السيادية في ليبيا، موضحًا أن المناصب تشمل؛ المصرف المركزي، والرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والمحكمة العليا، والنائب العام، ولجنة مكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات.

وأشار مستشار رئيس النواب الليبي أن مهمة اللجنتين توزيع المناصب على الأقاليم الثلاثة الأقدم في ليبيا، مضيفًا: «كانت مسارات إيجابية وانتهت بالاتفاق بين الأطراف وتم توزيع المناصب دون تسمية الأشخاص، والاتفاق علام يحصل كل إقليم من مناصب سيادية باتفاق وتفاهم».

وأكد أن «ردود الفعل كانت مؤيدة من كل الأطراف الليبية»، منوهًا أن ليبيا في أوضاع سيئة للغاية بسبب؛ انقطاع الكهرباء لساعات الطويلة، وارتفاع سعر العملات الأجنبية، وزيادة الأسعار، وتأخر المرتبات، وعدم توافر السيولة النقدية في البنوك.

https://twitter.com/baladtv/status/1305189487690088449?s=07