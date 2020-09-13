وزير الرياضة: قرعة مونديال اليد شاهدها أكثر من مليار شخص على مستوى العالم

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أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن نسبة المشاهدة لحفل قرعة بطولة العالم لليد تخطت مليار مشاهدة من مختلف دول العالم .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وزير الرياضة بالصالة المغطاة الرئيسية بإستاد القاهرة ، يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية، واللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة .

وشدد الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة علي اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال البطولة بتنسيق اللجنة الطبية المشكلة من الاتحاد الدولي لليد والجهات والمؤسسات ذات الشأن بمصر.

وتستضيف الصالة المغطاة الرئيسية بإستاد القاهرة والتي تتسع 22 ألف مشجع ، مباريات المجموعة الرابعة التي تضم مصر والسويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية ، ومباريات المجموعة الرابعة التي تضم الدانمارك والأرجنتين والبحرين والكونغو الديمقراطية .