 الوطنية للإعلام: انقطاع الكهرباء عن المبنى الملحق نتج عن بعض الإصلاحات - بوابة الشروق
الأحد 13 سبتمبر 2020 9:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الوطنية للإعلام: انقطاع الكهرباء عن المبنى الملحق نتج عن بعض الإصلاحات

أ ش أ
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 9:16 م | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 9:16 م

أكد مصدر مسئول بقطاع الهندسة الإذاعية بهيئة الوطنية للإعلام، أن انقطاع الكهرباء عن المبنى الملحق (ص) بمبنى الهيئة مساء اليوم الأحد جاء نتيجة بعض الإصلاحات التى تقوم بها شركة الكهرباء بخط منطقة السبتية وخط ماسبيرو ١.

وأكد المصدر، بحسب بيان للهيئة، أن هذا الانقطاع لم يؤثر نهائياً على الأحمال الإلكترونية الخاصة بالاستديوهات حيث تم على الفور دخول مولدات UPS حتى تم النقل على الخط الثالث في ثواني معدودة، موضحا أن التأثير كان فقط على الإنارة وأجهزة التكييف وذلك حتى رجوع الخطين مرة أخرى.

وأفاد المصدر بأن هناك خطة تأمين لكهرباء المبنى عالية المستوى في حال حدوث مثل هذه الأعطال المفاجئة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك