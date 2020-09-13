خضر ألمانيا يطالبون بإلغاء دعوة ظريف بعد إعدام المصارع أفكاري

طالب أوميد نوريبور، المتحدث باسم حزب الخضر الألماني لشؤون السياسة الخارجية، بإلغاء الدعوة الموجهة إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وذلك بعد إعدام المصارع الإيراني نافيد افكاري.



وفي تصريحات لصحيفة "تاجس تسايتونج" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قال نوريبور:" عادة أنا أؤيد قدوم الناس وأن نسمع الشيء الصحيح، لكني أفتقر إلى الثقة في أن الحكومة الألمانية ستتحدث عن القضايا الصائبة".



وقال نوريبور إنه يؤيد، "قبل التخوف من إبداء الرأي"، عدم قدوم ظريف إلى برلين.



يشار إلى أن من المنتظر أن يقوم ظريف بجولة اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل في عدة دول أوروبية بينها ألمانيا، لكن وزارة الخارجية الألمانية لم تؤكد هذه الزيارة رسميا بعد.



ومن المرجح أن يتم إلغاء جولة ظريف الأوروبية، وقال سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم الأحد:" ثمة تخطيطات بهذا الشأن، لكن لا يوجد قرار نهائي بعد بسبب المشاكل اللوجستية المتعلقة بكورونا".



وأضاف خطيب زاده أن من غير المرجح القيام برحلة أوروبا في هذا الشهر.



ومن المقرر ان يتوجه ظريف إلى برلين وباريس وروما ولندن، وسيمثل مستقبل الاتفاق النووي عام 2015 الموضوع الرئيسي في هذه الجولة.



وانتقد نوريبور تأخر الحكومة الألمانية في الانضمام إلى الاحتجاجات الدولية على إعدام أفكاري " وكان هناك بيان متأخر جدا جدا لمفوض حقوق الإنسان، وأنا ممتن لهذا البيان، لكن لم يصدر شيء آخر عن الحكومة رسميا".



وكان قاسم موسوي رئيس السلطات القانونية في محافظة فارس في تصريحات للتليفزيون الرسمي في إيران قال أمس السبت إنه جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق أفكاري (27 عاما) في سجن "عادل-أباد" بمدينة شيراز جنوب إيران.



يأتي ذلك بعد أن أدانت السلطات القضائية الإيرانية أفكاري بقتل ضابط أمن خلال مظاهرة في شيراز في عام 2018 .