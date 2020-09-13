أسامة كمال: توقعت أن يكون أردوغان هو هتلر القرن الحادي والعشرين

رد الإعلامي أسامة كمال، على تصريحات ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، بشأن ضرورة التواصل والتقارب المصري-التركي، بعيدا عن فرنسا والإمارات، قائلا: «كلام عجيب».

وأضاف كمال، خلال برنامجه «90 دقيقة» المذاع على شاشة المحور مساء اليوم الأحد، أن تركيا تقدم «صعبانيات»، مستنكرا انتقاد فرنسا والإمارات.

وأشار إلى توقعه بأن يكون أردوغان هو هتلر القرن الـ21، متابعا: « تركيا هي اللي سلمت الجزائر لفرنسا وصوتت مرتين ضد استقلالها وقتلت الليبيين نهار رمضان سنة 1817 وسلمتهم للطليان، وضربت مكة بالقنابل وباعت فلسطين لليهود وقطعت المياه عن العراقيين وقتلت الأكراد وشردت السوريين ودخلت لسوريا 100 ألف مرتزق من كل مكان في العالم وأول دولة اعترفت باسرائيل سنة 1949 كانت تركيا».

وفي رسالة إلى ياسين أقطاي، قال: «ده تاريخ قريب مش بعيد وما أقدرش أقول لك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأنكم دولة وحكومة لا تستحي ومش هنسيبها تصنع ما شائت والعالم دلوقتي مش هيسيبها تصنع ما شائت».