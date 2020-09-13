 بريطانيا: استئناف التجارب على لقاح كورونا بعد التعليق المؤقت - بوابة الشروق
الأحد 13 سبتمبر 2020 12:50 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

بريطانيا: استئناف التجارب على لقاح كورونا بعد التعليق المؤقت

لندن - أ ش أ:
نشر في: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 12:26 م | آخر تحديث: الأحد 13 سبتمبر 2020 - 12:26 م

أعطت الحكومة البريطانية، الضوء الأخضر لشركة صناعة الأدوية العملاقة (استرازينيكا) لاستئناف التجارب السريرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وذكرت الشركة -في بيان نقل راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد مقتطفات منهـ أنها تقوم بتطوير هذا اللقاح بعد تعليق مؤقت نتيجة إصابة متطوع بمضاعفات صحية، معبرة عن أملها في أن يكون اللقاح متاحا بحلول نهاية هذا العام أو مطلع العام المقبل.

وأعلنت السلطات الصحية البريطانية، أمس السبت، تسجيل 3497 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة مع أمس الأول الجمعة الذي سجلت فيه 3539 إصابة.

يذكر أن حصيلة الإصابات التي سجلت يوم الجمعة كانت الأعلى منذ منتصف مايو، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لفرض حظر جديد على التجمعات اعتبارا من يوم الاثنين للحد من تفشي الفيروس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك