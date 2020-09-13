وزير الدفاع العراقي: لامكان لتنظيم داعش في البلاد

قال وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، مجددا اليوم الأحد إنه لا مكان آمن لتنظيم داعش في العراق.

وذكر عناد، خلال زيارة إلى محافظة الأنبار اليوم لافتتاح جسر في منطقة الخالدية، "أقول للإرهابيين حاربناكم وسنحاربكم ولامكان لكم آمن في العراق.... أرحلوا فلا مكان لكم في العراق".

وأضاف: "استجبنا لمناشدة المواطنين في منطقة الخالدية لحاجتهم لبناء هذا الجسر وأنجز بجهود الجيش العراقي".

من جهة أخرى، أعلنت قيادة عمليات قاطع الانبار للحشد الشعبي عن أنطلاق عملية عسكرية اليوم الأحد لمداهمة وتفتيش عدد من الاهداف المنتخبة المهمة في محافظة الأنبار، شاركت فيها خمسة ألوية من الحشد الشعبي بمشاركة طيران الجيش العراقي لملاحقة فلول تنظيم داعش.

ورغم إعلان العراق في نهاية عام 2017 القضاء عسكريا على تنظيم داعش في البلاد، إلا أن خلاياه النائمة لاتزال نشطة.