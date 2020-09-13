الشرطة السويدية تلقى القبض على 6 ناشطات من منظمة جرينبيس المدافعة عن البيئة

ألقت الشرطة السويدية، اليوم الأحد، القبض على ست ناشطات من منظمة جرين بيس المعنية بشؤون البيئة، بعدما دخلن بصورة غير قانونية منصة نفطية في غرب السويد، وقامت ثلاث ناشطات منهن بتسلق رافعات في المينأ.

وقال المتحدث باسم الشرطة بيتر ادليرسون لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إنه يشتبه أن الناشطات الستة قمن بتجاوز منطقة محمية، مضيفا أنه لم تكن هناك مقاومة منهن لإلقاء القبض عليهن.

ويُذكر أن هذه الواقعة التي حدثت في منصة بروفجوردن النفطي، الأكبر في السويد، جزء من احتجاجات جرينبيس ضد خطط شركة بريم النفطية السويدية بتوسيع أعمال التكرير في منطقة ليسيكيل القريبة.

وقالت إزادورا ورونسكي، مديرة فرع المنظمة في السويد إن الناشطات الست يحملن جنسيات فنلندا والنرويج والسويد، وجرى تدريبهن على التسلق.

وقالت المنظمة، إنها أرادت أن توقف الحكومة السويدية بقيادة رئيس الوزرءا ستيفان لوفين خطة التوسع.

ويعارض أعضاء من حزب الخضر، الشريك الأصغر في الائتلاف الحكومي، هذه الخطة.