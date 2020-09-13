شدد أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، على أهمية التعاقد مع مهاجم قبل انطلاق الموسم الجديد في الدوري الإيطالي مع اقتراب جونزالو هيجواين من الرحيل.

وسيترك هيجواين يوفنتوس في الموسم المقبل، وبات على أعتاب الانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وأفادت التقارير أن خطوة انتقال لويس سواريز إلى برشلونة قد انهارت، في حين نفى أوليفييه جيرو لاعب تشيلسي شائعات توقيعه للسيدة العجوز.

وقال بيرلو لشبكة سكاي سبورت "إيطاليا": "أنا بحاجة لمهاجم في أسرع وقت ممكن".

وبدأ يوفنتوس برنامجه المختصر للموسم الجديد بفوزه 5-0 على نوفارا يوم السبت، حيث افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل ضد فريق الدرجة الثانية الإيطالي، كما سجل رونالدو هدفين في فوز البرتغال 2-0 على السويد في 8 سبتمبر بعد تعافيه من إصابة في إصبع القدم.

وقال بيرلو عن المهاجم البرتغالي:«كريستيانو بخير، لقد أثبت ذلك مع البرتغال واليوم أيضا».

وتولى بيرلو الولاية الفنية ليوفنتوس خلفا للمُقال ماوريسيو ساري الذي غادر النادي بعد خروج اليوفي من دوري أبطال أوروبا على يد ليون في دور الـ16.