أكد الدكتور ناجي محمد عوض مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، أنه تم تنفيذ قافلة بيطرية مجانية لمركز الفرافرة تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة.



وقال إن القافلة مجانية لمدينة الفرافرة، وتستمر ليومي الاثنين والثلاثاء الموافق 14، و15 سبتمبر، وسيتم على هامش هذه القافلة تقديم ندوات إرشادية لصغار المربيين لتوعيتهم بأهم الأمراض التي تصيب الثروة الماشية خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى كيفية مواجهة مرض الجلد العقدي الذي ظهر فى عدد من المناطق والقرى في الفترة الأخيرة.



من ناحية أخرى، أكد عوض، أن المديرية انتهت من إجراءات تحصين الماشية وفحصها ضد مرض الجلد العقدي، واتخاذ الإجراءات الوقائية بكافة مراكز المحافظة من خلال فرق التحصين المتنقلة والندوات الإرشادية لتوعية المزارعين.