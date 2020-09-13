نائب محافظ الدقهلية: معظم المخالفات تعدِ على الأراضي الزراعية للأفراد

قال الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، إن المحافظة لها النصيب الأكبر في مخالفات المباني، منوهًا برصد 175 ألف حالة تعدِ على الأراضي الزراعية.

وأضاف حماد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» المُذاع عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم السبت، أن نوع التعديات بالمحافظة يشمل التعدي على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، والتعدي على الأملاك الزراعية الخاصة بالأفراد، موضحًا أن المخالفة الأولى تقنن والثانية تختلف من مخالفة لأخرى.

وأوضح أن معظم المخالفات تكون بالتعدي والبناء على الأراضي الزراعية الخاصة بالمواطنين، مشيرًا إلى أن إدخال المرافق لهذه المباني المخالفة لا يعني شرعية البناء، لكنه ضمان لحق الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات.

وأشار إلى أن عدادات المياه والكهرباء الكودية دليل على إدانة المخالف، مضيفًا أن القانون استثى 8 حالات لا يجوز فيها التصالح.

وناشد المواطنين من جميع المخالفين، التقدم بطلبات للتصالح، لتحدد اللجنة إمكانية التصالح من عدمه، قائلًا: «فرصة ذهبية واعتقد مش هتتكرر تاني خلال الفترة القادمة».

ووصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح السبت، إلى محافظة القليوبية.

وجاءت هذه الزيارة في إطار متابعة الدولة لملف التصالح في مخالفات البناء.